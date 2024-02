Snap-Aktionäre sind größere Kursschwankungen gewöhnt, doch ein Kursverlust von -35% an einem Tag ist auch für das Social Media-Unternehmen außergewöhnlich. Was steckt hinter dem Crash der Snap-Aktie (WKN: A2DLMS) am gestrigen Mittwoch? Snap vorgestellt Snap Inc. ist ein US-Technologie- und Social-Media-Unternehmen mit Sitz in Venice im US-Bundesstaat Kalifornien. Bekannt ist es vor allem für seinen kostenlosen Instant-Messaging-Dienst Snapchat. Dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...