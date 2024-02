3 beste Kryptowährungen mit dem meisten Potenzial

Während sich einige Kryptowährungen kaum zu bewegen scheinen, gibt es andere, die sich überdurchschnittlich entwickeln. Insbesondere neue Coins mit einer niedrigen Marktkapitalisierung und Vorverkäufe bieten dabei die höchsten Renditepotenziale, sofern sie attraktive Alleinstellungsmerkmale haben. Deswegen stellt der folgende Blogbeitrag einige der spannendsten neuen Kryptowährungen mit dem meisten Potenzial dar. Erfahren Sie nun im folgenden Beitrag, welche Coins Sie nicht übersehen sollten.

eTukTuk

Das auf Umwelt- und Klimaschutz sowie innovative Technologie ausgelegte eTukTuk positioniert sich auf dem attraktiven Wachstumsmarkt der Elektromobilität. In diesem Bereich hat es gleich zwei bahnbrechende Produkte entwickelt, welche durch Patente geschützt sind und auf dem Markt neue Maßstäbe setzen sollen. Somit kann es von dem enormen jährlichen Wachstum der E-Fahrzeuge in Höhe von 18,20 % und dem der Ladestationen von 30,26 % profitieren. Zugleich ermöglichen die neuartigen eTukTuks im Vergleich zu den Varianten mit einem klassischen Verbrennungsmotor eine hohe Kostenersparnis von 78 %.

Mithilfe der eTukTuk sollen die Probleme der Luftverschmutzung und des Klimawandelns angegangen werden. Einen besonderen Reiz soll es durch die Gamifizierung der Anwendung bieten, bei welchem die Fahrer spielerisch ein Einkommen bei dem Transport der Fahrgäste verdienen können. Aufgeladen werden sollen die eTukTuks dann an den eigenen Ladestationen, die vollständig mit erneuerbaren Energien wie Solar betrieben werden. Somit können Umwelt und Klima noch besser geschützt werden. Mithilfe von künstlichen Intelligenzen sollen sie an den sinnvollsten und lukrativsten Standorten platziert werden.

Schon jetzt gibt es zahlreiche Partnerschaften, wozu eine mit der Regierung von Sri Lanka für den Aufbau der Elektrofahrzeug-Ladeinfrastruktur zählt. Allerdings soll das Angebot auch noch auf viele andere Jurisdiktionen expandiert werden. Die Investoren können dann ihre Token in den Staking-Pools der unterschiedlichen Länder deponieren, um eine Staking-Rendite zu erzielen. Aber auch schon während des Presales werden Belohnungen gezahlt, die für die ersten Investoren besonders hoch sind, um möglichst schnelle viele zu überzeugen. Noch liegen diese bei 262 % pro Jahr, jedoch sinken sie mit Zunahme der Teilnehmer. Hinzu kommen Buchgewinne durch Preiserhöhungen von 37,5 %.

Meme Kombat

Nicht ohne Grund sind Aktien und Kryptowährungen, welche das enorme Potenzial der künstlichen Intelligenzen für sich nutzen, massiv gestiegen, was sich beispielsweise an NVIDIA ablesen lässt. Aber auch im Gaming-Bereich haben sie einen disruptiven Einfluss. Dies will sich nun das neue Meme Kombat mit seinen zukunftsweisenden Technologien zunutze machen. Auf diese Weise soll nicht nur ein neuer Standard für Abwechslungsreichtum und fesselnde Spielerlebnisse gesetzt, sondern ebenso ein außergewöhnliches Skalierungspotenzial geboten werden. Denn somit kann mit weniger Ressourcen wesentlich mehr erreicht werden.

Entwickelt wurde ein Arenakampfspiel im Stile von Mortal Kombat, welches mit seinem kultigen Franchise global eine bedeutende Gaming-Community aufgebaut hat. Allerdings sollen in dieser die viralsten Memecoin-Charaktere in epischen Kämpfen gegeneinander antreten. Auf diese Weise könnte die Aufmerksamkeit der aktiven Memecoin-Communities ebenfalls erreicht und möglicherweise das vereinte Kursexplosionspotenzial geboten werden. Aber auch die Positionierung als GameFi-Coin scheint strategisch sinnvoll, da diese die größte Nachfrage im Blockchain-Bereich erhalten. Vorangetrieben wird Meme Kombat von einem bekannten Team aus Kryptospezialisten.

Allerdings können bei Meme Kombat nicht nur die Nutzer von den Vorteilen der Blockchain profitieren, wie höherer Transparenz, Sicherheit, Effizienz und niedrigeren Gebühren. Auch den Anleger werden besonders verlockende Vorteile geboten. Dazu zählt unter anderem die überdurchschnittliche Staking-Rendite von 112 % pro Jahr. Angesichts dessen wurden bereits 80 % der erworbenen Coins gestakt, was den Verkaufsdruck bei der ersten Listung reduziert. Denn diese MK-Token unterliegen einer Haltefrist von 10 Tagen, beginnend ab der ersten Notierung an einer Kryptobörse. Dies schafft ein optimales Umfeld für mögliche Kursexplosionen.

Sponge

Erst kürzlich hat das Team von Sponge seine Optimierungsmaßnahmen vollzogen, bei welchen der virale Sponge V1 aus dem Jahr 2023 nun in den auf den GameFi-Bereich ausgelegten Sponge V2 umgewandelt wird. Dabei verwendet der Token nun die für das Gaming attraktivere Layer-2 Polygon, welche günstigere und schnellere Transaktionen bietet. Ebenso erfolgte der Schritt auch im Zuge der Verbesserung Sicherheitsmaßnahmen von Sponge. Durch alle diese Vorteile ist Sponge nun bestens aufgestellt, um sich weiter auf seinem Erfolgskurs fortzubewegen.

Nachdem der Sponge V1 bereits im Jahr 2023 seine enorme Viralität beweisen und über 4.500 % innerhalb von nur 6 Tagen steigen konnte, hat sich das Projekt kontinuierlich weiterentwickelt. Zuerst wurde ein attraktives Staking-Verfahren eingeführt, welches schnell eine beeindruckende Resonanz bei den Investoren ausgelöst hat. Dabei ist Sponge seiner Mission nur gerecht geworden, denn er will die hohe Liquidität auf dem überfluteten Memecoin-Markt in sein neuestes nützliches Vorhaben leiten, um damit ein ganz besonders lustiges und unterhaltsames Play-to-Earn-Ökosystem zu entwickeln.

Schon jetzt konnte Sponge neben vielen Kleinanlegern auch einige Wale überzeugen. Zu ihnen zählt unter anderem Justin Sun, der Gründer der großen Blockchain Tron. Durch einen solchen Rückhalt kann Sponge nicht nur von massiven Kapitalflüssen, sondern ebenso von Networking-Effekten und Expertise profitieren. So ist es auch nicht verwunderlich, dass Sponge vor der Umstellung innerhalb weniger Monate eine steile Rallye von über 1.200 % verzeichnete und damit viele andere Memecoins und Kryptowährungen in den Schatten stellte. Sobald die Umstellung vollständig abgeschlossen wurde, könnte der Sponge V2 sogar noch steiler steigen.

