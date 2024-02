Weiterhin sieht sich die chinesische Regierung unter Zugzwang, um die träge Wirtschaft zum Laufen zu bringen und versucht es mit Stützungsmaßnahmen für die Börsen. Solange kein handfestes Konjunkturprogramm aufgelegt wird, dürfte es für die Regierung in Peking schwierig werden, aus der wirtschaftlichen Delle herauszukommen. Dies spiegelt sich an der schleppenden Nachfrage von Kupfer bestens wider. Weiterhin verharrt der Kupferpreis in einer Seitwärtsspanne ...

