The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.02.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.02.2024



ISIN Name

XS1594400449 SUNAC CHINA H. 17/22

XS2012954835 SUN.CH.HLDGS 19/22

DE000A30V174 KRED.F.WIED.23/28 MTN

XS1766992058 DT.A.U.AERZTEBK.MTH 18/24

AU3CB0218493 CEB 2024

DE000HLB3BR1 LB.HESS.THR.CARRARA05B/16

XS1030143447 AUSNET SVCS H.P.14/24 MTN

XS1951095329 AMCO 19/24 MTN

XS1032529205 ASTM S.P.A. 14/24 MTN

Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken