Aktionär Best of Silver Miners Open-End-Basket-Zertifikat

26.000 Tonnen Silber wurden 2023 weltweit produziert (versus ca. 3.000 Tonnen Gold). Anders als beim Gold, das nur zu 10 bis 15 Prozent industriell verwendet wird, gehen über 50 Prozent der Silberproduktion an die Industrie: Härte, Formbarkeit, Lichtempfindlichkeit, Leitfähigkeit für Strom und Wärme, aber auch antibakterielle Eigenschaften machen Silber in vielen Anwendungsgebieten unentbehrlich. Neben Anwendungen in der Medizintechnik und Wasseraufbereitung verbrauchen auch Energiewende und Elektromobilität große Mengen des Edelmetalls: Es findet Verwendung in Solar-Paneelen, Photovoltaikanlagen und in Hybrid- und Elektroautos.



Das Anlegermagazin "Der Aktionär" hat mit dem Indexanbieter Solactive eine Anlagelösung entwickelt, mit der Anleger an einer positiven Wertentwicklung der Aktien einer Auswahl wichtiger Silberproduzenten teilhaben können: das Open-End-Zertifikat auf den Best of Silver Miners Index mit der ISIN DE000DA0AB06 (Market Maker ist Morgan Stanley).



Fixer Aktienkorb von 10 Silber-Produzenten aus USA und Kanada



Sämtliche im Basket versammelten Unternehmen betreiben Silberminen oder sind in Geschäftsbereichen mit Bezug zur Exploration tätig. Für das Team des Aktionärs repräsentieren 10 Unternehmen den Sektor: Wheaton Precious Metals Corp (Kanada, aktuell 27 Prozent Gewichtung), Silvercorp Metals Inc (Kanada, 13 Prozent), Pan American Silver (Kanada, 11 Prozent), SSR Mining Inc (Kanada, 11 Prozent), Hecla Mining (USA, 9 Prozent), Mag Silver (Kanada, 9 Prozent), Fortuna Silver Mines (Kanada, 6 Prozent), Endeavour Silver (Kanada, 6 Prozent), First Majestic Silver (Kanada, 5 Prozent) und Coeur Mining (USA, 3 Prozent).



Im Aktienkorb werden keine Anpassungen vorkommen, daher verändern sich die Gewichtungen lediglich aufgrund von Kursschwankungen. Die aktuellen Gewichtungen können unter der ISIN des Index (DE000SL0DLW9) auf den Internetseiten von Solactive eingesehen werden. Das Währungsrisiko ist zu beachten und liegt zu nahezu 90 Prozent in einer Abschwächung des kanadischen Dollars gegenüber den Euro. Die Managementgebühr beträgt 0,6 Prozent p.a. Smarte Anleger handeln nach US-Opening zur deutlich engeren Geld-Brief-Spanne von 0,25 Prozent (0,02 Euro).

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf auf den Aktionär Best of Silver Miners Index oder von Anlageprodukten auf den Aktionär Best of Silver Miners Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de