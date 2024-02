DJ Talanx übertrifft eigene Ziele und bestätigt Prognose

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Versicherungskonzern Talanx hat im Geschäftsjahr 2023 seine eigene Gewinnprognose übertroffen und hält an den Zielen für 2024 fest.

Auf Basis konsolidierter, aber noch nicht testierter Zahlen rechnet Talanx 2023 mit einem Konzernergebnis von 1,581 Milliarden Euro. Damit übertrifft der Konzern das ursprüngliche Jahresziel von rund 1,4 Milliarden Euro.

Der Versicherungsumsatz stieg auf 43,2 (39,7) Milliarden Euro. Mit 16,6 Prozent liegt die Eigenkapitalrendite deutlich über der strategischen Zielsetzung von 10 Prozent. Talanx profitierte von einem Ergebniswachstum in allen Geschäftsbereichen. Die Großschadenleistungen blieben innerhalb des veranschlagten Budgets.

Über den Dividendenvorschlag will die Gruppe auf ihrer Bilanzpressekonferenz am 21. März 2024 berichten, auf der auch der testierte Konzernabschluss für 2023 vorgestellt wird. Entsprechend der langfristigen Dividendenpolitik strebt der Vorstand einen Wert an, der über dem Vorjahreswert von 2 Euro je Aktie liegt.

Den Ausblick für das Konzernergebnis im laufenden Jahr von mehr als 1,7 Milliarde Euro bestätigte Talanx - mit dieser Zielsetzung würde das für 2025 angestrebte Ziel eines Konzernergebnisses von ungefähr 1,6 Milliarden bereits ein Jahr früher deutlich übertroffen.

