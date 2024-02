Erfolgsgeschichte schreibt sich fort! Lithium IPO in Australien ein voller Erfolg! Noch mehr Geld für organischen Wachstumsplan zur Steigerung der Produktion von Gold und Nickel!

Liebe Leserinnen und Leser,

wie erfolgreich eine Ausgliederung von Assets sein kann, die nicht im Hauptfokus eines Unternehmens stehen, sehen wir gerade am Beispiel von Karora Resources (ISIN: CA48575L2066).

Quelle: https://www.marketindex.com.au/asx/km1

Börsendebüt nach Maß! Megakurssprung nach 2 Handelstagen!

Der IPO Preis von Kali Metals (ISIN: AU0000305468) wurde auf 0,25 AUD angesetzt und ging zwei Tage später mit 0,76 AUD aus dem Handel. Das ist ein Kurssprung von über 200%. Alleine am 10.01.2024 konnte die Aktie knapp 45% dazugewinnen, nachdem bekannt wurde, dass Milliardär Chris Ellison für seine Firma Mineral Resources im Markt auf knapp 10% aufgestockt hat, nachdem zunächst ein Anteil von 4,85% bekannt war.

Kali Metals hat gut 144 Millionen Aktien ausstehend, so dass der Börsenwert bei rund 110 Millionen AUD liegt. Die 22%, die KARORA RESOURCES an der Firma hält, haben somit per Schlusskurs Mittwoch, 10.01.2024, einen Gegenwert von 24 Millionen CAD!

Was ist Kali Metals?

Genauer gesagt geht es bei Kali Metals um die Ausgliederung und Neuschaffung eines börsennotierten Lithiumunternehmens, die bereits im Mai 2023 angekündigt wurde. Dahinter steckt eine Vereinbarung mit Kalamazoo Resources Limited zur Gründung eines Lithium- und kritischen Metallexplorationsunternehmens mit dem Namen Kali Metals Limited.