Perfect Moment Ltd. ("Perfect Moment") (NYSE American: PMNT), eine Luxus-Lifestyle-Marke, die in ihren Kollektionen von Ski-, Bade- und Aktivmode und Oberbekleidung Mode und technische Leistung miteinander kombiniert, gab heute die Preisgestaltung des Börsengangs (IPO) bekannt, in dessen Rahmen 1.334.000 Stammaktien des Unternehmens öffentlich zum Preis von 6,00 USD je Aktie angeboten werden. Der Bruttoerlös vor Abzug von Underwriting-Discounts und Angebotsaufwendungen wird voraussichtlich rund 8 Millionen USD betragen. Darüber hinaus hat Perfect Moment den Underwriter-Zeichnern eine 45-tägige Optionsfrist zum Kauf von weiteren 200.100 Stammaktien zum Angebotspreis, abzüglich Underwriting-Discounts, eingeräumt, um etwaige Mehrzuteilungen abzudecken.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich Arbeitskapital, Vertriebs- und Marketing-Aktivitäten sowie allgemeiner und Verwaltungsangelegenheiten.

Der Handel mit den Aktien wird voraussichtlich am 8. Februar 2024 an der NYSE American unter dem Börsenkürzel "PMNT" aufgenommen. Das Angebot wird den Erwartungen zufolge am 12. Februar 2024 geschlossen, vorbehaltlich marktüblicher Abschlussbedingungen.

ThinkEquity und Laidlaw Company (UK) Ltd. agieren bezüglich des Angebots als gemeinsame Bookrunning-Manager.

Bezüglich der Aktien wurde bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission ("SEC") eine Registrierungserklärung auf Formblatt S-1 eingereicht. Das Angebot erfolgt ausschließlich über ein Prospekt. Sobald der endgültige Prospekt vorliegt, sind Exemplare davon bei ThinkEquity, 17 State Street, 41 st Floor, New York, New York 10004, USA. erhältlich. Der endgültige Prospekt wird bei der SEC eingereicht und ist dann auf deren Website unter http://www.sec.gov verfügbar.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Einholung eines Kaufangebots dar, und diese Wertpapiere werden auch in keinem Bundesstaat oder Rechtsgebiet verkauft, in dem ein solches Angebot, eine solche Einholung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen des Bundesstaates bzw. Rechtsgebiets rechtswidrig wäre.

Über Perfect Moment

Perfect Moment ist eine Luxus-Lifestyle-Marke, die in ihren Kollektionen von Ski-, Bade- und Aktivmode und Oberbekleidung Mode und technische Leistung miteinander kombiniert. Perfect Moment schafft Bekleidung und Produkte, die eine seines Erachtens unerreichte Kombination von Fashion, Form, Funktion und Freude für Frauen, Männer und Kinder bieten.

Die Marke Perfect Moment wurde 1984 in Chamonix (Frankreich) ins Leben gerufen, als der Profi-Skisportler und Extremsport-Filmemacher Thierry Donard damit begann, Sportkleidung für sein Team von Freeride-SkifahrerInnen und SurferInnen herzustellen. Mithilfe eigener Erfahrung schaffte Donard Kleidungsstücke, die sich durch Qualität, Style und Leistung auszeichneten, um seine SportlerInnen in die Lage zu versetzen, die perfekte Skiabfahrt oder den perfekten Wellenritt zu erzielen den "perfekten Moment". Bei seiner Mode, die Hochleistungsmaterialien mit gewagten Drucken und Farben kombiniert, ließ er sich von seinem Team von Freeride-Ski- und SurfsportlerInnen inspirieren. Auch heute greift die Marke noch auf ihre reichhaltige Geschichte von Leistungssportbekleidung mit auffallendem Design zurück. Retroinspirierte lebhafte Farbpaletten ergänzen technische Materialien, um Fashion, Form, Funktion und Freude für Frauen, Männer und Kinder zu bieten. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.perfectmoment.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", die erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung sind unter Umständen an der Verwendung von Wörtern wie "voraussichtlich", "überzeugt sein", "in Erwägung ziehen", "könnte", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "anstreben", "möglicherweise", "womöglich", "planen", "potenziell", "voraussehen", "Prognose", "Ziel", "wollen", "sollen", "werden", "würde", den negativen Formen dieser Wörter oder sonstigen ähnlichen Ausdrucksweisen zu erkennen, auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussage derartige Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung von Perfect Moment und unterliegen naturgemäß Unsicherheiten, Risiken und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind. Darüber hinaus beruhen zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen bezüglich künftiger Ereignisse, die sich möglicherweise nicht als zutreffend erweisen. Diese und sonstige Risiken und Unwägbarkeiten sind ausführlicher in dem bei der Securities and Exchange Commission eingereichten endgültigen Prospekt zu dem Börsengang unter der Überschrift "Risk Factors" (Risikofaktoren) ausgeführt. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur zum Datum ihrer Veröffentlichung und Perfect Moment übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

