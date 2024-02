Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Verlusten geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Minus von 1,4 Prozent und 3378,98 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime gab 1,2 Prozent auf 1702,78 Zähler nach. An anderen Börsen in Europa ging es nach den jüngsten Höchstständen einiger Indizes nur moderat nach unten. Belastet wurden die Märkte auch in Österreich von den Aussagen des EZB-Direktoriumsmitglieds Isabel Schnabel. Insgesamt gab es an der Wiener Börse am Mittwoch nur wenig Bewegung. Bei höherem Volumen gesucht waren Wienerberger-Aktien und fanden sich mit einem Plus von 2,6 Prozent an der Spitze. Strabag-Aktien legten 1,4 Prozent zu, nachdem der Baukonzern am Vortag seinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...