HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Börse nach Zahlen von 180 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Börsenbetreiber habe im vierten Quartal wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Peter Richardson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsätze seien in den meisten Geschäftsbereichen höher ausgefallen als vom Konsens gedacht. Dies sei aber von schwächeren Clearstream-Umsätzen und überraschend hohen operativen Kosten aufgezehrt worden. Er bevorzugt weiterhin die Aktien der London Stock Exchange Group./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2024 / 06:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005810055

