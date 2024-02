Deutsche-Post-Open-End-Turbo-Calls mit 73%-Chance

Der Bund trennte sich über die staatseigene KfW-Bank in der Nacht zum Mittwoch von Aktien der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004) im Wert von 2,2 Mrd. Euro. Platziert wurden die Aktie bei institutionellen Investoren; der Bund bleibt mit 16,5 Prozent (vormals 20,5 Prozent) größter Anteilseigner. Bundesfinanzminister Lindner hatte bereits angekündigt, sich zur Finanzierung der Sanierung der Deutschen Bahn von Staatsbeteiligungen trennen zu wollen.



Der Markt nahm die Platzierung nicht gut auf; die Aktie gab am Mittwoch deutlich nach und ging mit einem Minus von 5,2 Prozent bei 42,09 Euro nahe Tagestief aus dem Handel. Long-Hebelprodukte können in mehreren Szenarien attraktive Renditen generieren - sowohl bei einer Seitwärtsbewegung als auch bei wieder ansteigenden Kursen. Anleger wählen die Strategie, die zu ihrer Markterwartung passt.



Seitwärtstrend: Discount-Call-Optionsschein mit Strike bei 38 Euro und Cap bei 42 Euro.



Der Discount-Call-Optionsschein der HVB auf die Deutsche-Post-Aktie mit Basispreis 38 Euro und Cap 42 Euro, Bewertungstag 13.3.24, BV 1, ISIN: DE000HC5G4E8, wurde beim Deutsche-Post-Aktienkurs von 42,15 Euro mit 3,12 - 3,18 Euro gehandelt.



Liegt der Aktienkurs am Bewertungstag auf 42 Euro oder darüber, dann wird der Wert des Calls auf 4 Euro (+25,7 Prozent) zulegen.



Steigende Kurse: Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 40,9614 Euro



Der Open End Turbo Call auf die Deutsche-Post-Aktie von HSBC mit Basispreis und KO-Marke bei 40,9614 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HS3GZQ4, wurde beim Deutsche-Post-Aktienkurs von 42,17 Euro mit 0,13 - 0,15 Euro taxiert.



Wenn die Deutsche-Post-Aktie in den beiden nächsten Monaten wieder auf 44 Euro zulegt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,26 Euro (+73,3 Prozent) erhöhen - sofern die Aktie nicht vorher auf oder unter die KO-Marke fällt.



Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche-Post-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche-Post-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: hebelprodukte.de