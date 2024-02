Frankfurt am Main (ots) -Die KfW IPEX-Bank unterstützt Forschung und Entwicklung des österreichischen Halbleiterherstellers AT&S mit einem Darlehen in Höhe von 45 Mio. EUR.Der Mikroelektronik-Spezialist AT&S (Austria Technologie & Systemtechnik AG) ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten sowie Entwickler zukunftsweisender Verbindungstechnologien für die Chipindustrie. Das Darlehen der KfW IPEX-Bank unterstützt Forschung und Entwicklung für Verbindungsmaterialien in der Mikrochip-Herstellung am Stammsitz von AT&S in Leoben (Steiermark). Zu den Kunden zählen nicht nur die führenden Smartphone-Hersteller, sondern auch die globalen Technologieführer aus dem Halbleiterbereich wie etwa AMD. Die Produkte von AT&S werden u.a. in den Bereichen Hochleistungscomputer, Server, KI und 5G-Basisstationen eingesetzt.Mit dieser Finanzierung unterstützt die KfW IPEX-Bank ein Projekt im europäischen Gemeinschaftsinteresse und trägt dazu bei, das von der EU formulierte Ziel zu erreichen, den EU-Weltmarktanteil in der Halbleiterproduktion auf 20 Prozent im Jahr 2030 zu steigern. Dieses Ziel soll neben Fördermitteln durch die signifikante Mobilisierung privaten Kapitals erreicht werden."Wir sind stolz darauf, mit unserer Finanzierung einen Beitrag zur digitalen Souveränität Europas leisten zu können" sagt Dr. Velibor Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Wir freuen uns besonders, dass wir mit AT&S den einzigen europäischen Hersteller von High-end Leiterplatten und Integrated Circuit Substraten unterstützen und so dazu beitragen, Digitalisierung und Innovationen in Europa voranzubringen.""AT&S ist seit Jahren auf Expansionskurs. Wir haben unsere Produktionskapazitäten in Chongqing, China, deutlich erweitert, wir haben in Kulim, Malaysia, ein Werk für IC-Substrat-Spitzentechnologien errichtet, und bauen derzeit ein solches Werk mit R&D-Center an unserem Standort in Leoben - ein für Europa einzigartiges Projekt! Es ist wichtig, starke Partner zu haben, die an unsere Vision glauben und die es uns ermöglichen, die gegenwärtige und zukünftige Entwicklung unseres Unternehmens abzusichern und in Standorte und neue Technologien zu investieren", sagt AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer.Pressekontakt:Dela StrumpfE-Mail: dela.strumpf@kfw.deTel.: +49 69 7431-2984www.kfw-ipex-bank.deOriginal-Content von: KfW IPEX-Bank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69662/5709711