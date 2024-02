Nach dem Abverkauf am Mittwoch. Läuft der DAX wieder auf Rekordhochs oder kommt am Donnerstag die Korrektur? Außerdem im Fokus: die Aktien von Verbio und Talanx. Nach einem Rekordhoch des DAX am Dienstag und einem Rücksetzer zur Wochenmitte halten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt weitgehend zurück. Der Dax lag am Donnerstag im frühen Handel mit 0,1 Prozent im Plus bei 16 935 Punkten. Damit hält der Leitindex engen Kontakt zum Rekordhoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...