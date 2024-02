Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den letzten Tagen haben die Hoffnungen auf schnelle Zinssenkungen etwas nachgelassen, so die Analysten der Helaba.Dafür seien in erster Linie die robusten US-Daten verantwortlich gewesen (Arbeitsmarktbericht und ISM-Serviceindex) sowie Stellungnahmen diverser FED-Vertreter. Cleveland-FED-Präsidentin Loretta Mester halte es beispielsweise für einen Fehler, die Zinsen zu früh zu senken. Auch andere Notenbanker würden keine besondere Eile erkennen lassen. Letztlich würden das inflationäre und konjunkturelle Umfeld entscheiden. ...

