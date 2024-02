Wirklich überzeugend ist die Vorstellung des DAX in diesen Tagen nicht. Am Dienstag täuschte der Markt einen Ausbruch über die 17.000er Grenze vor, nur um sich einen Tag später wieder in seine Komfortzone zurückzuziehen. Wenn, wie zur Wochenmitte, drei Blue Chips mit Verlusten von mehr als fünf Prozent aus dem Handel gehen, ist Vorsicht geboten. In der ersten deutschen Börsenliga fehlt es an Unternehmen, ...

