2023 sind die weltweiten Investitionen in die grüne Energietransformation auf Rekordwerte gestiegen. Trotzdem reicht das noch nicht. Von Markus W. Voigt* Nie zuvor wurde so viel für die Produktion Erneuerbarer Energien, für Elektroautos, Wasserstoffkreisläufe und andere saubere Technologien ausgegeben. So erfreulich die Zahlen sind, so muss doch festgestellt werden: Es reicht noch nicht, die Welt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...