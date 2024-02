Zürich (ots) -Nachdem sie im letzten Jahr in über 20 Ländern gespielt haben, treten die Esteriore Brothers, die aufstrebende Stars des Italo-Pop aus der Schweiz; erstmals in ihrem Heimatland auf. Am 10. Mai 2024 starten sie ihre Welttournee mit einer fantastischen, spektakulären Show exklusiv in DAS ZELT in Winterthur. Zwei weitere Konzerte folgen in Luzern und Meilen.Ihre musikalische Reise begann, als Piero Esteriore, der älteste Bruder und Teilnehmer der Musikshow "Musicstar" sich entschied, eine Karriere als Sänger einzuschlagen. Gemeinsam mit Mimmo, Gabriele und Amedeo wuchs er in einem musikalischen Umfeld auf, das ihre Leidenschaft für Musik vertiefte und ihr Band stärkte. Das Quartett begab sich schliesslich auf den Weg, gemeinsam Musik zu machen.Der Durchbruch erfolgte 2019 mit einer beeindruckenden Performance vor 8 Millionen Zuschauern in der Sendung "Tu Si Que Vales" auf Canale 5 (Mediaset) in Italien. Trotz der Herausforderungen, die die COVID-19-Pandemie mit sich brachte, liessen sich die Esteriore Brothers nicht entmutigen. Im Dezember 2020 veröffentlichten sie ihr erstes Album "To Get Her". Aktuell sind sie mit ihrer Debütsingle "Mamma Maria" unterwegs.Im Januar 2023 ging mit über 6 Millionen Views ihre A-cappella-Version von Ricchi e Poveri's "Sarà perché ti amo" auf der Social Media-Plattform "Tiktok" viral. Inzwischen wurde in den Sozialen Medien der Esteriore Brothers, über 600 Millionen Hashtag-Views erreicht. Seit diesem Internet-Erfolg, mehreren TV-Shows und vor allem dem herausragenden Auftritt in Florian Silbereisens "Schlagerchampions" können sich die Esteriore Brothers vor Auftritt- und Medienanfragen kaum retten.Mit dem klaren Ziel, ihre Musik international bekannt zu machen und die Leidenschaft für die Magie und Emotion der italienischen Musik zu teilen, starten die Esteriore Brothers ihre neue Album-Tour "Viva Italia" in DAS ZELT in Winterthur.Gemeinsam wollen die Esteriore Brothers auf der Bühne den Zuschauern mit italienisch.- internationaler Pop-Musik und emotionalen Balladen ein Strahlen ins Gesicht zaubern.Alle Infos und Tickets auf www.daszelt.chPressekontakt:Reto Hütter,Mediensprecherreto.huetter@daszelt.chTel.: +41 61 260 06 30Marc Lorenz,Stv. Leiter Marketing & Kommunikationmarc.lorenz@daszelt.chTel.: +41 61 260 06 02Original-Content von: DAS ZELT AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100090995/100915957