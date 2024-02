Mit einer Outperformance von 11,14% und einer Performance von über 370% seit Auflegung.

Linz, Österreich am 8. Februar 2024 - Die WSS Vermögensmanagement GmbH freut sich heute bekannt zu geben, dass der von ihnen gemanagte WSS Europa Fonds (AT0000497227) vom renommierten Forbes unter 4.750 Fondsstrategien als bester Fonds im DACH-Raum 2023 gekürt wurde. Dabei wurde von Forbes die Performance der letzten 5 Jahre (November 2018 bis 2023) berücksichtigt.

https://www.forbes.at/artikel/fondsmanager-ranking-2023.html

Der WSS Europa (AT0000497227) ist ein aktiv verwalteter Fonds unter dem Advisory von Mag. Markus Weissörtel. Der Fonds wurde für das Jahr 2023 von Forbes zum besten Fonds im DACH-Raum gewählt (2021 belegte er Platz 3). Die Outperformance beträgt 11,14% gegenüber dem Morningstar Vergleichsindex. Seit Auflage des Fonds am 1. September 2005 verzeichnet er eine Performance von 370,78% (Stichtag 01.02.2024).

Mag. Markus Weissörtel

Geschäftsführer und Fondsmanager der WSS Vermögensmanagement GmbH

Der WSS Europa Fonds zeichnet sich durch sehr hohe Aktivität aus, wodurch auf kurzfristige Trends schnell reagiert werden kann. Hierfür werden praktisch alle Assetklassen eingesetzt, wobei mindestens 50% in europäische Einzeltitel investiert werden muss. Es besteht jedoch die Möglichkeit über Futures das Aktienexposure auf 0% zu reduzieren oder auf 150% zu erhöhen. Diese Möglichkeiten werden auch aktiv umgesetzt.

Über die WSS Vermögensmanagement GmbH:

Die WSS Vermögensmanagement GmbH bietet kostengünstige, individuelle und maßgeschneiderte Lösungen zur Vermögensverwaltung für Privatkunden, Firmen und Stiftungen. Das 2005 gegründete Unternehmen mit Sitz in Linz und einer Niederlassung in Wien verwaltet über 550 Mio Euro an Kundengeldern auf individuellen Kundendepots und in Publikumsfonds. Davon sind 130 Mio Euro in Spezialfonds veranlagt. Durch die individuelle Verwaltung ist es möglich, auf spezielle Kundenwünsche einzugehen und somit eine langfristige und vertrauensbasierte Partnerschaft aufzubauen, die einen Mehrwert entsprechend der Anlageziele für den Kunden schafft.

Weitere Publikumsfonds der WSS Vermögensmanagement GmbH sind:

WSS-International - AT0000497235

WSS Wertpapier- und Optionsstrategie - AT0000A1GYH0

WSS Aktien Österreich - AT0000A23PW9

Informationen zu den Fonds von WSS finden Sie hier: https://www.wss-vm.com/investmentfonds

