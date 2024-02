WashTec schloss das GJ23 mit einem Rekordumsatz von 490 Mio. EUR ab, ein Plus von 2 % gegenüber dem GJ22. Bemerkenswerterweise stieg das EBIT um fast 11 % auf 42 Mio. EUR, was zu einer robusten EBIT-Marge von 9 % führte. Diese Rentabilitätssteigerung ist auf ein effektives Management der gestiegenen Energie- und Materialkosten, einen margenstärkeren Chemieumsatz und Effizienzsteigerungen in Nordamerika zurückzuführen. Trotz eines Umsatzrückgangs von 7 % im 4. Quartal gegenüber dem Vorjahr blieb das EBIT mit 15 Mio. EUR und einer Marge von 11,4 % stabil, was die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells von WashTec unterstreicht. Der freie Cashflow stieg von 16 Mio. EUR auf 46 Mio. EUR und unterstreicht damit das starke Geschäftsmodell von WashTec (FCF-Rendite >10%). In Erwartung einer anhaltenden Stärke erwartet AlsterResearch eine Dividende von mindestens EUR 2,20 pro Aktie und bekräftigt seine BUY-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 55,00 unter Hinweis auf die deutliche Unterbewertung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/WashTec%20AG





