Die Magnificent Seven haben den Markt 2023 getragen und sind für den Großteil der Rendite verantwortlich. Doch was, wenn Apple, Microsoft & Co nicht mehr performen? Dieser Analyst sagt: "Anleger müssen sich keine Sorgen machen." Nachdem die Magnificent Seven, also Aktien wie Apple, Microsoft oder Tesla, für einen Großteil der Rendite am Markt im Jahr 2023 verantwortlich waren, gehen die meisten Analysten davon aus, dass die Werte auf ihrem hohen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...