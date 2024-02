In den Niederlanden hat die Brauerei Heineken bereits den ein oder anderen Elektro-Lkw in Betrieb, aber vorrangig für die lokale Zustellung innerhalb von Städten. Mit Hilfe des schwedischen Unternehmens Einride kommen jetzt fünf schwere E-Lkw hinzu, die Bier zwischen der Brauerei in Den Bosch und dem Zentrallager in Duisburg transportieren. Konkret wird Einride im Auftrag von Heineken fünf Mercedes-Benz eActros 300 einsetzen, die täglich zehn volle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...