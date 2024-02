Zuerst hat der neue Audi-CEO Gernot Döllner bekanntlich den ursprünglich eng getakteten Modellfahrplan für 2024 entzerrt. Jetzt setzt er laut einem Medienbericht seine "Audi Agenda" um - was einige Änderungen bei den Strukturen und dem Spitzenpersonal nach sich zieht. Wie die "Automobilwoche" berichtet, betrifft dies vor allem die personelle Besetzung eines neuen "Software Defined Vehicle"-Hub, in dem ab diesem Monat markenübergreifend an neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...