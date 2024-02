Siemens Energy öffnete am Mittwoch die Bücher für die Aktionäre. Zu sehen gab es nicht unbedingt sensationelle Verbesserung bei der schwierigen Ausgangslage des Konzerns. Es war aber eine Entwicklung in die richtige Richtung zu erkennen und das Management blickt auch aufgrund der kürzlich vorgestellten Kraftwerksstrategie der Bundesregierung wieder einigermaßen optimistisch in Richtung Zukunft. Die Aktie hält Tiefststände aus dem Vorjahr erfolgreich auf Abstand.Anzeige:Vermelden konnte Siemens Energy (DE000ENER6Y0) einen Umsatz in ...

