News von Trading-Treff.de Palantir Aktienanalyse nach den Quartalszahlen, in dem der Gewinn den Aktienkurs antreibt. Weitere Phantasie kommt mit KI-Modellen hinzu. Palantir nun mit starkem Gewinn Palantir Technologies ist ein in den USA ansässiges Softwareunternehmen, das 2003 von Peter Thiel, Alex Karp, Joe Lonsdale, Stephen Cohen und Nathan Gettings gegründet wurde. Der Name des Unternehmens leitet sich von dem mystischen "Palantir" aus J.R.R. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...