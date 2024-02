EQS-Ad-hoc: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

08.02.2024

Ad-hoc-Meldung gemäß Art. 17 MAR Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG gibt vorläufiges Ergebnis 2023 bekannt und passt Ergebnisprognose an München, 08.02.2024: Im Rahmen der Aufstellung des Jahres- und Konzernabschlusses 2023 haben Vorstand und Aufsichtsrat festgestellt, dass insbesondere als Folge zweier Sondereffekte das bislang prognostizierte Ergebnis voraussichtlich nicht eingehalten werden kann und daher der Anpassung bedarf. Zum einen musste aufgrund einer rückabgewickelten Immobilientransaktion ein Buchverlust in Höhe von EUR 1,2 Mio. verbucht werden und zum anderen setzten der massive Wintereinbruch und die anschließenden Bahnstreiks dem wichtigen Weihnachtsgeschäft in den ersten beiden Dezemberwochen stark zu. Aufgrund der bislang ermittelten vorläufigen Zahlen geht der Vorstand nunmehr von folgendem Ergebnis für das Geschäftsjahr 2023 aus: Statt des bislang erwarteten ausgeglichenen operativen Ergebnisses (EBIT) auf Ebene des Einzelabschlusses der Ludwig Beck AG geht der Vorstand nun von einem leicht negativen Ergebnis in Höhe von rund - 0,6 Mio. EUR (EBIT) aus. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) wird voraussichtlich mit rund 1,0 Mio. EUR positiv ausfallen.

Statt des bislang auf Konzernebene erwarteten operativen Ergebnisses (EBIT) zwischen 4,0 und 5,0 Mio. EUR geht der Vorstand nun für das Geschäftsjahr 2023 von rund 3,1 Mio. EUR aus. Damit wird LUDWIG BECK das Geschäftsjahr 2023 trotz negativer Sondereffekte positiv abschließen können. Bei den vorgenannten Ergebniszahlen handelt es sich um vorläufige und ungeprüfte Finanzkennzahlen. Die vollständigen und endgültigen Zahlen zum Geschäftsjahr wird die Gesellschaft am 21. März 2024 bekannt geben.



