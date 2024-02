TeamViewer (TMV) meldete gemischte Ergebnisse in Q4 23 - Umsatz und Transaktionsvolumen lagen 2% über dem Konsens, während das adj. EBITDA um ca. 10% verfehlt wurde. TMV erfüllte oder übertraf jedoch seine Prognosen für '23. Kleine und mittelständische Unternehmen (SMB) profitieren weiterhin von Up-Selling- und Cross-Selling-Initiativen, und das Enterprise-Geschäft von TMV verzeichnet gute Abschlüsse bei größeren Projekten. Der Ausblick für das Jahr '24 war beruhigend, da das Management eine weitere Verbesserung der adj. EBITDA-Marge erwartet. Der kürzlich angekündigte neue Rückkaufplan in Höhe von 150 Mio. EUR (6 % der aktuellen Marktkapitalisierung) und die Zusage des Managements, die hohen Cashflows an die Aktionäre zurückzugeben und den Verschuldungsgrad zu senken, sollten von den Anlegern positiv bewertet werden. Dies könnte der negativen Stimmung in Bezug auf den Hauptaktionär von TMV, Permira, entgegenwirken, der plant, seine Vertretung im Aufsichtsrat zu reduzieren und möglicherweise seine verbleibende 14%ige Beteiligung an TMV zu verkaufen. Unter Berücksichtigung des '24er Ausblicks passt AlsterResearch seine Schätzungen an, was die Experten zu einem neuen Kursziel von EUR 16,70 (alt: EUR 15,50) führt. Das Rating bleibt auf KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/TeamViewer%20AG





