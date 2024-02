Rohstoffaktie des Jahres: Breaking News: Werden JETZT hochgradige Kupfer & Goldvorkommen bestätigt?

Anzeige / Werbung

Beträchtliche Lagerstätte identifiziert: 400 Millionen Pfund Kupfer, 286.000 Unzen Gold sowie beträchtliche Zink- und Silbervorkommen!

Liebe Leserinnen und Leser,

Abitibi Metals (WKN: A3EWQ3) sorgt mit seiner polymetallischen Lagerstätte B26 im Abitibi-Grünsteingürtel von Quebec weiter für Aufsehen.

Das Unternehmen hat bereits eine beträchtliche Lagerstätte identifiziert, die eine historische Ressourcenschätzung in allen Kategorien von 400 Millionen lbs Kupfer, 286.000 Unzen Gold sowie beträchtliche Zink- und Silbervorkommen aufweist.

Trotz früherer umfangreicher Explorationsbemühungen bleibt die Lagerstätte für weitere Explorationen offen und bietet dem Unternehmen spannende Expansionsmöglichkeiten.

Um diese Expansionsmöglichkeiten zu beschleunigen hat das Unternehmen weiteres Bohrgerät nach Quebec versendet, welches nun angekommen ist:

Abitibi Metals stärkt Betrieb mit zweitem Bohrgerät bei der Lagerstätte B26

Obwohl das Bohrprogramm erst Ende Januar gestartet wurde, hat Abitibi Metals (WKN: A3EWQ3) bereits fünf Bohrlöcher auf dem Zielgebiet B26 "Main Deposit" mit einer Gesamtlänge von 1.477 Metern niedergebracht.

Jonathon Deluce, CEO von Abitibi Metals, kommentierte die Ankunft des zweiten Bohrgeräts wie folgt:

"Wir freuen uns sehr, die Ankunft eines zweiten Bohrgeräts in der polymetallischen Lagerstätte B26 bekannt zu geben. Diese strategische Entscheidung beruht auf den sehr vielversprechenden visuellen Beobachtungen, die in den ersten 5 gebohrten Bohrlöchern durchgeführt wurden, und unterstreicht unser Engagement, alle unsere Phase-1-Ziele vor dem Ende des Winters gründlich zu bewerten."

Aus der Pressemitteilung geht hervor das die Bohrungen in dieser ersten Phase auf 3 Ziele aufgeteilt werden, wobei die ersten 300 vertikalen Meter erprobt werden:

Ziel 1. B26 Haupteinlage

Das Hauptziel der Bohrungen innerhalb der Hauptlagerstätte B26 besteht darin, das Tagebaupotenzial und die potenziellen oberflächennahen Erweiterungen der Hauptlagerstätte im Norden neigungsaufwärts zu bewerten. Diese Tests erstrecken sich über eine Streichlänge von 1,2 Kilometern.

Ziel 2. Satellit West:

Ziel ist die geometrische Kontinuität einer potenziellen Satellitenzone 500 Meter westlich der Hauptlagerstätte.

Ziel 3. Östliche Erweiterung:

Ziel ist die Erweiterung der Hauptlagerstätte nach Osten, wo im Rahmen historischer Bohrungen 2,45 % CuÄq auf 26,7 Metern*, einschließlich 4,74 % CuÄq auf 11,7 Metern (1274-14-167), durchteuft wurden.

"Diese erste Phase unseres Bohrprogramms zielt darauf ab, das Tagebaupotenzial der Lagerstätte B26 zu erproben, um die oberflächennahe Tonnage über eine Streichlänge von 1,2 Kilometern zu erhöhen. Im weiteren Verlauf des Programms werden wir uns dann auf die Weiterentwicklung und Erweiterung der bestehenden hochgradigen unterirdischen Ressource konzentrieren. Die aktuellen Bohrungen beginnen das Potenzial der Lagerstätte B26 zu demonstrieren, und die positiven Ergebnisse sollten das Potenzial und den Wert einer bereits fortgeschrittenen Kupfer-Gold-Ressource auf dem Projekt erhöhen"

Jonathon Deluce, CEO in der heutigen Pressemitteilung

Der Plan vonAbitibi Metals (WKN: A3EWQ3), die sowohl modernste Technologie als auch historische Explorationsdaten nutzen, birgt das Potenzial, großes Interesse bei größeren Bergbauunternehmen zu wecken.

Der Reiz der polymetallischen Lagerstätte B26 liegt nicht nur in ihrem vielversprechenden Explorationspotenzial, sondern auch in seiner strategischen Lage innerhalb des risikoarmen Abitibi-Grünsteingürtels.

Der Abitibi-Grünsteingürtel Quelle: Abitibi Metals

Mit einem etablierten Infrastrukturnetzwerk dürften die Entwicklungskosten des Projekts relativ niedrig sein.

Diese einzigartige Kombination von Faktoren macht Abitibi Metals (WKN: A3EWQ3) zu einem attraktiven Interessenten für potenzielle Partnerschaften und Übernahmen.

ISIN: CA00367M1086 - WKN: A3EWQ3 - AMQ:CNX

Starkes Gold- und Kupferportfolio macht diese Aktie so interessant!

Das umfassende Portfolio an strategischen Konzessionsgebieten bietet Abitibi Metals (A3EWQ3) eine Diversifizierung mit zahlreichen Zielen und umfasst seit November letzten Jahres auch die hochgradige Kupferlagerstätte namens B26.

Diese Kupferlagerstätte ist ein Riesending und ist bisher völlig unter dem Radar einiger Investoren. Nicht aber bei den vollkommenden Profiinvestoren aus dem Rohstoffsektor, wie wir später nochmal genauer vorstellen werden.

Bevor wir Ihnen die hochgradige Kupferlagerstätte B26 vorstellen, ist es für Sie wichtig zu erfahren das bis vor kurzem SOQUEM Eigentümer des Projekts war. SOQUEM ist eine Tochtergesellschaft von Investissement Québec, welche wiederum im Besitz der Regierung von Quebec ist. Abitibi hat dieses Projekt also quasi direkt aus Regierungshand übernommen.

Gemäß den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung hat Abitibi Metals (WKN A3EWQ3) das Recht, durch eine Zwei-Phasen-Option eine 80-prozentige Beteiligung am Projekt zu erwerben, vorbehaltlich einer Netto-Schmelzrendite-Lizenzgebühr von 2 %, die SOQUEM gewährt wird.

Nach Ausübung der Option wird das Projekt in ein Joint Venture umgewandelt, wobei Abitibi 80 % der künftigen Entwicklungsausgaben und SOQUEM 20 % der künftigen Entwicklungsausgaben übernimmt.

400 Millionen Pfund Kupfer und 286.000 Unzen Gold bei exzellenter Infrastruktur

Bei Projekten ist es wichtig, wie die Infrastruktur auf dem Projektgebiet oder dorthin ist. Hier könnte es kaum besser laufen. Das B26 Projekt umfasst 66 Claims mit einer Fläche von 3.328 Hektar im Gebiet Eeyou Istchee Baie-James in der Region Nord du Québec. Es gibt eine ganzjährige Straßenanbindung mit einer Stromleitung, die durch das Projekt verläuft.

Quelle: Abitibi Metals

Die hochgradige Kupferlagerstätte B26 liegt 5 km südlich der Selbaie-Mine und etwa 90 km westlich von Matagami. Der Zugang erfolgt über eine 7 km lange Schotterstraße, die ab Kilometer 98,5 auf der Forststraße 810 (Schotter) südwärts verläuft und die Selbaie-Mine mit der ehemaligen Gemeinde Joutel verbindet. Ein Netz von Forstwegen bietet Zugang zu den Bohrstandorten auf der Lagerstätte.

Die nächstgelegene Bergbauinfrastruktur ist die Casa Berardi-Mine von Hecla Mining, etwa 60 km entfernt. Die Stadt Matagami, 130 km vom Grundstück entfernt, verfügt über qualifizierte Arbeitskräfte und ist die Heimat des Glencore-Bergbaukomplexes. Die Infrastruktur der ehemaligen Selbaie-Mine wurde abgebaut, die Stromleitung in der Nähe des Highway 810 ist jedoch noch in Betrieb.

SOQUEM bohrte das Entdeckungsloch B26-03, das 1,87 g/t Au und 2,89 % Cu auf 11,3 Metern durchteufte. Das sind starke Bohrergebnisse. Seitdem wurde das Projekt von SOQUEM systematisch immer weiter erkundet, indem 254 Löcher über 115.311 Meter gebohrt wurden, was in der Ressourcenaktualisierung 2018 enthalten war.

Quelle: Abitibi Metals

Wie Sie an der oben eingefügten Grafik erkennen können, beträgt die Ressource des Projekts in allen Kategorien 400 Millionen lbs Kupfer, 286.000 Unzen Gold sowie beträchtliches Zink- und Silbervorkommen.

Darüber hinaus verfügt die Lagerstätte B26 über enormes Erweiterungspotenzial:

Die Lagerstätte B26 weist eine durchgängige Streichenlänge von 1 km auf, wobei zusätzliche Mineralisierungen bis zu einer Streichenlänge von 1,6 km und bis in eine Tiefe von 0,8 km bebohrt wurden. Wie in geowissenschaftlichen Arbeiten von SOQUEM und den Forschungspartnern UQAC (University of Québec at Chicoutimi) und GSC (Geological Survey of Canada) hervorgehoben wurde, weist die Lagerstätte ein Erweiterungspotenzial in seitlicher Richtung innerhalb der abwärtsgerichteten felsischen Einheit auf, die die Lagerstätte beherbergt.

Die folgende Draufsicht und der mittlere Abschnitt geben einen Überblick über die aktuelle Mineralisierung und das Erweiterungspotenzial:

Draufsicht, die seitliche Erweiterungsziele seitlich und entlang des Streichens zeigt

Ende Januar gab Abitibi Metals den Bohrbeginn auf B26 bekannt:

Wird dieses Bohrprogramm für einen sensationellen Newsflow sorgen?

Das Bohrprogramm ist natürlich das erste, das Abitibi auf dem Projekt durchführt, und stellt einen bedeutenden Meilenstein für das Unternehmen nach dem Abschluss seiner jüngsten Finanzierungen in Höhe von insgesamt 14,37 Millionen US-Dollar dar.

Jonathon Deluce, CEO von Abitibi Metals, äußerte sich wie folgt:

"Wir freuen uns, die Ankunft des ersten Bohrgeräts bekannt zu geben, während Abitibi das erste Bohrprogramm in der hochgradigen polymetallischen Kupferlagerstätte B26 startet. Mit einem robusten Kassenbestand von 15 Millionen US-Dollar ist die Aufstockung unserer jüngsten Finanzierungen ein klarer Auftrag unserer Aktionäre, unsere Bohrungen zu beschleunigen und das Wachstum der bestehenden Lagerstätte voranzutreiben. Wir beabsichtigen, in diesem ersten Quartal mindestens 10.000 Meter zu bohren, um eine schnelle Erweiterung der hochgradigen Ressource zu erreichen, und wir freuen uns darauf, im Zuge der Bohrfortschritte weitere Updates zu veröffentlichen."

Für die erste Phase der vollständig finanzierten 30.000-Meter-Feldsaison 2024 ist, wie der CEO hat verlauten lassen, eine erste 10.000-Meter-Bohrkampagne geplant. Das Hauptziel der ersten Bohrungen wird darin bestehen, das Tagebaupotenzial der Lagerstätte B26 abzugrenzen und gleichzeitig die bestehende Ressource voranzutreiben und zu erweitern, wobei der Schwerpunkt auf Trends mit hohem Metallgehalt innerhalb der ersten 300 Meter Vertikale liegt.

Mit ebenfalls sehr hochgradigen Goldprojekt Beschefer besitzt Abitibi Metals (A3EWQ3) ein weiteres sehr aussichtsreiches Projekt im Abitibi-Grünsteingürtel:

Starke Ergebnisse mit bis über 100 g/t Gold!

Das Beschefer-Projekt umfasst etwa 962 Acres und liegt im nördlichen Abitibi-Grünsteingürtel, 14 km östlich der ehemals produzierenden Polymetall-Mine Selbaie, 45 km nordöstlich der Mine Casa Berardi (Hecla Mining) und 30 Kilometer vom Goldgrundstück Fenelon von Wallbridge entfernt.

Quelle: Abitibi Metals

Die Geologie des Konzessionsgebiets besteht überwiegend aus mittelschwerem bis felsischem Vulkangestein des Vulkangürtels Harricana-Turgeon des Vulkankomplexes Brouillan. Die bislang auf dem Projekt identifizierte Hauptstruktur ist die von Nordosten nach Südwesten verlaufende Zone B-14, eine stark gescherte Deformationszone mit starker Serizit-, Ankerit- und Hämatitalteration, die Quarzadern und Pyrit enthält

Beim Goldprojekt Beschefer wurden bei historischen Bohrungen in vier historischen Abschnitten ein Metallfaktor von über 100 g/t Gold identifiziert, hervorgehoben durch 55,63 g/t Gold auf 5,57 Metern und 13,07 g/t Gold auf 8,75 Metern in vier modellierten Zonen.

Die Goldmineralisierung wurde 1995 von Billiton Canada Inc. in der Zone B-14 entdeckt und das Beschefer-Projekt wurde vor der Beteiligung von Excellon im Jahr 2011, das bis 2013 etwa 17.000 Bohrmeter durchführte, nur in sehr begrenztem Umfang erkundet.

Auch dieses Projekt hat sich Abitibi Metals (WKN A3EWQ3) per Option gesichert, Partner ist hier Wallbridge Mining (TSX:WM).

Und auch bei diesem Projekt ist CEO Jon Deluce ein echtes Schnäppchen gelungen!

Abitibi Metals (WKN A3EWQ3) hat sich verpflichtet über einen Zeitraum von vier Jahren für 3 Millionen US-Dollar Explorationsarbeiten auf dem Projekt durchzuführen und durch die zusätzliche Ausgabe von 4 Millionen Abitibi Aktien an Wallbridge erhält Abitibi 100% vom Projekt!

Explodiert auch diese Aktie? Einmaliger Track-Record spricht dafür!

Die Deluxe Familie ist in Kanada bekannt wie ein bunter Hund! Oder anderes gesagt der erfolgreiche Track-Rekord der Unternehmer- Familie Deluce beinhaltet die Gründung der größten regionalen Fluggesellschaft Kanadas ( White River Air Services), die spätere Übernahme von Kanadas ältester Fluggesellschaft,Austin Airways, auchAir Ontario und Superior Airways gehörten der Deluxe Familie, bevor sie 75% an Air Canada verkauften.

Der Großvater von CEO Jon Deluce, Stanley Matthew Deluce, wurde in die kanadische Aviation Hall of Fame aufgenommen. Gleiches gilt für Robert John Deluce. Lindsey Deluce, die Cousine des CEO, ist Nachrichtensprecherin für Your Morning bei CTV Television Network, sein Cousin Micheal Deluce CEO von Porter Airlines

Worauf wir hinaus wollen ist folgendes:

Dank dieser enorm erfolgreichen Unternehmer-Familie, mit einer beeindruckenden Historie, verfügt CEO Jon Deluce über ein Netzwerk an Investoren, welches weltweit seines gleichen sucht!

Dem CEO ist es im letzten Jahr gelungen, Rohstoff-Legende Frank Giustra mit ins Abitibi Metals-Boot zu holen!

"Wir freuen uns, eine strategische Investition von Herrn Frank Giustra, einem angesehenen Finanzier und Bergbauunternehmer, bekannt zu geben. Herr Giustra ist weltweit für seinen beispiellosen Erfolg bekannt, da er dazu beigetragen hat, das Wachstum einiger der erfolgreichsten Bergbauunternehmen der Welt zu fördern."

CEO Jon Deluce, in der Pressemitteilung vom 04.12.2023

In der gleichen Pressemitteilung verkündete das Unternehmen, das nun auch Companymaker Greg Chamandy zu den strategischen Investoren bei Abitibi gehört!

Chamandy, Mitbegründer von Gildan Activewear, fungierte auch als Executive Chairman von Richmond Mines Inc., einem Unternehmen, das von Alamos Gold für 933 Millionen US-Dollar übernommen wurde. Greg Chamandy war außerdem Vorsitzender der Cornerstone Capital Resource Group, die von SolGold übernommen wurde.

Bei solch Namen unter den strategischen Investoren ist es kein Wunder, dass die 30.000-Meter-Feldsaison 2024 vollständig finanziert ist.

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Mit Abitibi Metals reiten Sie beim laufenden Rohstoff-Superzyklus auf der richtigen Welle!

Wie in der nachfolgenden Infografik von Visual Capitalist dargelegt, haben die Rohstoffpreise im Vergleich zu den gesamten Aktienmärkten in den Covid-Jahren ein 50-Jahres-Tief erreicht.

Vielleicht ist der nächste Rohstoff-Superzyklus schon in vollem Gange?

Quelle: Visual Capitalist

Es gibt einige gute Gründe, warum Sie im Rohstoff-Superzyklus auf Abitibi Metals setzen sollten:

Starkes Flaggschiff B26

400 Millionen Pfund Kupfer und 286.000 Unzen Gold im Boden

Insider-Besitz von über 60%

Nur rund 35% der Aktien befinden sich im Streubesitz, der Rest befindet sich im Besitz des Managements oder von Insidern.

Vollständig finanzierte Feldsaison 2024

Die damit verbundene Veröffentlichung der Bohrergebnisse können sich positiv auf den Aktienkurs auswirken und darüber hinaus werden die Aktionäre über Projektentwicklungen auf dem Laufenden halten.

Bergbaufreundliche Gerichtsbarkeiten

Alle Projekte liegen strategisch günstig in bergbaufreundlichen Gerichtsbarkeiten, insbesondere in Ontario und Quebec. Dies gewährleistet ein günstiges regulatorisches Umfeld und minimiert mögliche Verzögerungen.

Sehr erfahrenes Management

Abitibi Metals wird von einem bewährten und erfahrenen Managementteam geleitet. Deren Track-Rekord erhöht die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Erfolge.

Die Gründerfamilie

Seit mehr als 25 Jahren ist die Deluce Familie im Bergbau tätig und verfügt über einen umfangreichen Hintergrund als private Prospect-Generatoren mit einem Portfolio an Royalties in Kanada. Sie waren strategische Aktionäre und Vorstandsmitglieder von zahlreichen börsennotierten Unternehmen. Zukünftige Projekt-Finanzierungen sollten hier keine großen Probleme bereiten.

Abitibi Metals (WKN A3EWQ3) hat eine spannende Zukunft vor sich. Mit dem Erwerb des B26-Projekts und der strategischen Positionierung in der Abitibi Region ist das Unternehmen sehr gut positioniert, um vom laufenden Rohstoff-Superzyklus zu profitieren.

Mit heute schon 400 Millionen Pfund Kupfer und 286.000 Unzen Gold im Boden bietet Abitibi Metals (WKN A3EWQ3) außerdem einen starken Hebel auf die immer weitere steigenden Rohstoff-Preise!

Daher könnte sich eine Erstinvestition in Abitibi Metals (WKN A3EWQ3) lohnen!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie einfach www.abitibimetals.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

