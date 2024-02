Frankfurt am Main (ots) -Das älteste Kindermilchprodukt Deutschlands verfolgt konsequent seine Reformulierungsstrategie und enthält ab jetzt 40 Prozent weniger Zucker und fast 70 Prozent weniger Fett als zur Einführung 1981. Damit liegt der Zuckergehalt deutlich unter der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO).Alle FruchtZwerge Produkte enthalten ab sofort unter 10 Gramm Zucker pro 100 Gramm und erreichen damit einen bedeutenden Meilenstein hinsichtlich ihrer Reformulierung. Seit der Einführung im Jahr 1981 hat FruchtZwerge kontinuierlich an der Optimierung der Produkte gearbeitet und den Zucker- und Fettgehalt der Kinderprodukte in kleinen Schritten angepasst. Ab sofort enthalten FruchtZwerge 40 Prozent weniger Zucker und zudem 68 Prozent weniger Fett als zum Zeitpunkt ihrer Einführung. Mit vielen kleinen Schritten arbeitet FruchtZwerge so stetig am großen Ziel, Kinderernährung gesünder zu machen.Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat klare Empfehlungen für den Zuckergehalt von Lebensmitteln, die für Kinder bestimmt sind: Joghurtprodukte sollen maximal 12,5 Gramm Zucker pro 100 Gramm beinhalten.[1] FruchtZwerge geht auch hier einen Schritt weiter. Die gesamte FruchtZwerge Reihe enthält ab sofort maximal 9,9 Gramm Zucker auf 100 Gramm und liegt damit deutlich unter der WHO-Empfehlung. Auch der Zucker in der FruchtZwerge "weniger süß" Reihe wurde reduziert. Die leckeren Snacks enthalten jetzt 8,5 Gramm Zucker pro 100 Gramm. Die gute Nährwertqualität von FruchtZwerge wird auch durch Nutri-Score bestätigt: Aufgrund der kontinuierlichen Rezepturverbesserung tragen sie ein grünes "B". FruchtZwerge war 2019 das erste Produkt in Deutschland, das die Nutri-Score Kennzeichnung auf seiner Verpackung trug. Mit dieser transparenten Kennzeichnung und der erneuten Zuckerreduktion wird FruchtZwerge wieder einmal seinem Anspruch gerecht, Pionier für gesündere Kinderernährung zu sein."Wir sind sehr stolz, dass nun alle unsere FruchtZwerge Produkte einen Zuckergehalt von unter 10 Gramm (pro 100 Gramm) haben", freut sich Linda Schumacher, Pressesprecherin bei Danone. "Dahinter steckt ein langer Prozess, da wir sehr bewusst Verbraucher*innen bei der Zuckerreduktion mitnehmen möchten, ohne Abstriche beim Geschmack zu machen. So wurde seit der Einführung von FruchtZwerge die Rezeptur in über zehn Schritten stetig verbessert - und wir sind noch nicht am Ende unserer Reise angekommen! Uns liegt der verantwortungsvolle Umgang mit Kinderernährung besonders am Herzen und er ist weiterhin unsere Priorität."Über FruchtZwerge:FruchtZwerge ist eine Frischkäsezubereitung mit pürierten Früchten, die der Kategorie Quark zugeordnet wird. Set 1981 gibt es das beliebte Kinderprodukt in Deutschland. Seit über 40 Jahren verbinden FruchtZwerge Milch und Obst zu einem wertvollen Snack für Kinder. Dank der stichfesten Konsistenz und den kleinen Bechern können FruchtZwerge von Kindern "kleckerfrei" genossen werden. Die Produkte unterstützen Kinder in ihrer Entwicklung mit wertvollem Calcium und Vitamin D (Calcium und Vitamin D werden für ein gesundes Wachstum und eine gesunde Entwicklung der Knochen bei Kindern benötigt). FruchtZwerge tragen aufgrund ihrer Nährwertqualität ein grünes Nutri-Score B. Diese positive Bewertung resultiert aus der kontinuierlichen Rezeptverbesserung: Seit der Markteinführung von FruchtZwerge 1981 wurde die Rezeptur stetig optimiert. So enthalten sie heute 40 Prozent weniger Zucker und 68 Prozent weniger Fett als zum Zeitpunkt ihrer Einführung 1981.Über Danone:Danone ist einer der führenden Hersteller von Lebensmitteln und medizinischer Ernährung in der DACH-Region, der in vier Geschäftsbereichen tätig ist: Milchfrische, pflanzenbasierte Produkte, natürliches Mineralwasser und Erfrischungsgetränke sowie frühkindliche und medizinische Nahrung. Getrieben von der Mission, die Gesundheit so vieler Menschen wie möglich durch Lebensmittel zu verbessern, hat sich Danone das Ziel gesetzt, zu gesünderen und nachhaltigeren Ess- und Trinkgewohnheiten anzuregen und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf Ernährung, Gesellschaft und Umwelt auszuüben. Danone DACH ist ein B Corp zertifiziertes Unternehmen und schließt sich damit einer internationalen Bewegung über 7.200 Unternehmen, die hohe Standards für ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit erfüllen.Mit rund 2.300 Mitarbeitern an fünf Standorten sowie zwei auch international relevanten Werken produziert Danone DACH über 1.000 unterschiedliche Produkte. Das Portfolio umfasst führende internationale und lokale Marken wie Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Volvic, evian, Fruchtzwerge, Nutrini, Fortimel und Neocate. Auf www.danone.de. erfahren Sie mehr über das Unternehmen, die Marken sowie die Aktivitäten im Bereich gesunde und nachhaltige Ernährung.Weitere Informationen: www.danone.de www.fruchtzwerge.de[1] World Health Organization (2023). WHO Regional Office for Europe nutrient profile model. 