Die detaillierten Ergebnisse von Siemens Energy für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024 entsprachen den starken vorläufigen Zahlen, die den Konsens in fast allen Bereichen übertroffen hatten. Der Auftragseingang war im Quartal außerordentlich stark und stieg auf organischer Basis um 24%, angeführt von den Segmenten Grid Technologies (GT) und Transformation of Industry (TI); er profitierte auch von Timing-Effekten. Siemens Energy schloss das 1. Quartal mit einem rekordhohen Auftragsbestand von 118 Mrd. EUR (ca. das 3,8-fache des Umsatzes für das Geschäftsjahr 2023) ab, der eine gute Visibilität für die Zukunft bietet. Der Gewinn ohne Sondereinflüsse war beeindruckend (im Vergleich zu dem von den Analysten erwarteten Verlust), was auf geringere Verluste bei Gamesa und ein gesundes Gewinnwachstum bei GT und TI zurückzuführen ist. Das Management hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bekräftigt und betont, dass es bei der Bewältigung der Qualitätsprobleme im Onshore-Windgeschäft und der Anlaufschwierigkeiten im Offshore-Geschäft gut vorankommt. Während Gamesa kurz- bis mittelfristig Problemzone bleiben wird, da Siemens Energy den Break-even erst für das Geschäftsjahr 2026 erwartet, erkennt AlsterResearch an, dass andere Segmente (über 75% des Umsatzes von Siemens Energy) eine starke Nachfrage verzeichnen, da sie zentrale Bausteine der globalen Energiewende beisteuern. AlsterResearch behält die Schätzungen für das GJ 2024 und das Kursziel von EUR 17,00 bei und bestätigt die Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Siemens%20Energy%20AG





