Neue Quartalszahlen haben Anleger bei dieser Aktie für die Ewigkeit überrascht und für einen Kurssprung von zwischenzeitlich sieben Prozent geführt. Sollten Anleger jetzt einsteigen? Für die Disney-Aktie lief es in letzter Zeit nicht so rund. Zwar konnte das Papier seit Beginn des Jahres wieder leicht ins Plus rutschen, unter anderem der Medienwandel durch Streaming-Services steckt dem Kurs seit einigen Jahren aber noch in den Knochen. Dennoch kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...