Die Stadt Nürnberg hat als erste Kommune in Bayern einen rein elektrischen Bestattungswagen in Betrieb genommen. Dabei handelt es sich um einen Mercedes-Benz EQV. Nach einer Testphase sollen auch die restlichen vier Bestattungsfahrzeuge durch elektrische Modelle ausgetauscht werden. Bei dem jetzt angeschafften EQV handelt es sich um die Variante mit dem größten Akku. In diesem Fall wird der 150 kW starke E-Motor von einem 100-kWh-Akku (90 kWh netto) ...

