Am deutschen Aktienmarkt zeigte der DAX am Donnerstag leichte Erholungstendenzen und konnte anfängliche Verluste abschütteln. Das Plus betrug zuletzt moderate 0,1 Prozent auf 16.937 Punkte. Diese Unternehmen standen im Fokus. Der MDAX verzeichnete ein Plus von 0,6 Prozent auf 25.860 Zähler. Der EuroStoxx 50 legte um 0,4 Prozent zu.An der internationalen Börsenfront stand der S&P 500 kurz davor, ...

