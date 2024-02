© Foto: Adyen



Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen hat in der zweiten Jahreshälfte seine Marktpräsenz ausgebaut und dadurch Umsatz und operatives Ergebnis deutlich gesteigert. Die Erwartungen konnten übertroffen werden.Wie das Unternehmen am Donnerstag in Amsterdam mitteilte, stieg der Nettoumsatz im zweiten Halbjahr 2023 um 23 Prozent auf 887 Millionen Euro, was auf die Vertiefung der Beziehungen zu bestehenden Kunden zurückzuführen ist. Dies stellt eine bemerkenswerte Erholung dar, nachdem Adyen in der ersten Jahreshälfte mit den Auswirkungen der hohen Inflation und des intensiven Wettbewerbs in Nordamerika zu kämpfen hatte. Das EBITDA verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozent auf …