FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Trotz des kleinen Fehlschlags im vierten Quartal aufgrund enttäuschender Absatzvolumina in China seien die Ergebnisse solide, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2024 impliziere ein ordentliches Wachstum des Chemiekonzerns, ohne zu ehrgeizig zu sein./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2024 / 07:08 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0013267909

