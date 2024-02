Der Kurs des Euro ist am Donnerstag unter Druck geraten. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0763 Dollar gehandelt. Am Morgen hatte sie noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0776 Dollar festgesetzt.Die Kursausschläge hielten sich insgesamt in Grenzen. Dem Markt fehlte es am Vormittag an entscheidenden Impulsen. In der Eurozone ...

Den vollständigen Artikel lesen ...