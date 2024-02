© Foto: Rebecca Blackwell - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Jetzt den vollständigen Artikel lesen

Tesla durchlaufe gerade ein Tief, sagte Wood in der CNBC-Sendung "Last Call". An ihrer Bullenthese hält die Investorin weiterhin fest. "Wenn autonome Taxinetzwerke und Plattformen in Gang kommen, was unserer Meinung nach in den nächsten zwei Jahren der Fall sein wird, dann sprechen wir bei Tesla von einer Wiederbeschleunigung des Wachstums und einem enormen Anstieg der Margen", so Wood gegenüber CNBC. Die Tesla-Aktie hat seit Jahresbeginn ein Viertel an Wert verloren. Der jüngste Gewinnbericht blieb hinter den Erwartungen der Wall Street zurück und enthielt eine Warnung vor einem stagnierenden Wachstum des Fahrzeugvolumens. Als Reaktion darauf haben mehrere Analysten ihre Ratings und …