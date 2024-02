Wien (www.fondscheck.de) - Die Immobilienwirtschaft hat schon bessere Zeiten erlebt, so die Experten von "FONDS professionell".Zinswende und Inflation würden ihr zusetzen. Deka Immobilien könne dennoch weiter Mittelzuflüsse in offene Immobilienfonds vermelden.Private Anleger würden weiter in offene Immobilienfonds der Deka investieren. Bis zum Jahresende 2023 sei das verwaltete Vermögen der Tochter Deka Immobilien um 1,8 Milliarden auf 55,5 Milliarden Euro angestiegen. Dazu beigetragen hätten Nettomittelzuflüsse von 1,2 Milliarden Euro in die offenen Immobilienfonds, wie die Fondsgesellschaft mitteile. ...

