Fisker hat für kommende Woche den Rollout eines Over-the-Air-Software-Updates für sein E-SUV Ocean angekündigt. Das OTA-Update Ocean OS 2.0 umfasst Optimierungen hinsichtlich der Leistung, des Antriebsstrangs und für das SolarSky, sowie Verbesserungen im Energiemanagement. Das Update wird den Besitzern in allen Ländern in Nordamerika und Europa zur Verfügung stehen, in denen die Fahrzeuge von Fisker erhältlich sind. Fisker selbst spricht beim Ocean ...

Den vollständigen Artikel lesen ...