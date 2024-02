Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Plug Power ist aktuell einer der interessanteren Wasserstoff-Werte. Am Donnerstag jedoch ging es für die Aktie nur um ca. -1 % nach unten. Gut ist das aus Sicht von Investoren nicht. Denn schon am Vortag verlor der Titel satte -6 %. Die Aktei hat also letztlich enttäuschende vergangene fünf Handelstage hinter sich. Die Notierungen sind in den zurückliegenden [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...