Homerun Resources erhält vier neue Konzessionsgenehmigungen

Homerun baut seine strategische Landposition in Brasilien weiter aus.

Von der Agência Nacional de Mineração (ANM) wurden Homerun Resources (TSX.V: HMR, FSE: 5ZE, WKN: A3CYRW) vier Anträge endgültig genehmigt. Sie umfassen allesamt neue Konzessionen mit einer Gesamtfläche von 7.930 Hektar. Mit ihnen ist Homerun in der Lage, seine Präsenz im Belmonte-Silica-Distrikt in der brasilianischen Bahia-Provinz signifikant zu vergrößern.

Die neuen Konzessionen grenzen an die Quarzit-Steinbruchbetriebe von Saint Gobain und sind damit für Homerun Resources ein idealer Standort um seine Präsenz in Belmonte und im Belmonte-Silica-District deutlich auszubauen. Attraktiv sind die neuen Standorte nicht nur durch ihre Geologie. Auch die Nähe zum Hafen in Ilheus ist für Homerun Resources ein nicht zu unterschätzender Vorteil.

Die Genehmigung des Antrags ist ein weiterer Schritt in der kontinuierlichen Strategie des Unternehmens, seine Präsenz und seine Möglichkeiten im Belmonte-Silica-District systematisch zu erweitern. Dabei konzentriert sich Homerun Resources auf die Entwicklung seines Geschäfts in den Bereichen kritische und energetische Materialien.

Wie auf der Karte sehr gut zu sehen ist, konnte Homerun Resources in der Mitte der Provinz eine zusammenhängende Fläche konsolidieren und diese für sich nutzbar machen. Innerhalb der Bahia-Provinz ist Homerun in den letzten Monaten mit Blick auf die Quarzit-Vorkommen damit zu einem der wesentlichen Akteure in der Branche aufgestiegen.

