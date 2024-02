Die Aktie von TeamViewer (WKN: A2YN90) hat am Mittwoch einen großen Sprung von rund +5% gemacht. Grund für diesen Anstieg waren die vorläufigen Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Die Erholung setzt sich auch am Donnerstag fort, aktuell steht der Kurs bei 14,70 €. Insgesamt ist ein Teil des Rückgangs seit August wieder ausgeglichen. Was ist jetzt noch zu erwarten? TeamViewer vorgestellt Die TeamViewer SE ist ein weltweit führender ...

