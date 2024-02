Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Jetzt wird es ernst für Nel Asa. Die Norweger haben am Donnerstag lediglich 1 % an den Börsen gewonnen. "Lediglich" ist ein ernsthafter Hinweis. Denn die Aktie hatte zuvor drei Tage hintereinander verloren und in Summe über 10 % abgegeben. Die Erholung ist also noch viel zu gering, um hier den lang erwarteten Ausbruch nach oben wieder angehen zu können. Nel [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...