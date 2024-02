- 15,6 % Tagesverlust war im S&P 500 ein besonderes Ergebnis für den Hersteller von Industriegasen. AIR PRODUCTS & CHEMICALS ist der größte amerikanische Produzent von Industriegasen. Er blieb mit 2,82 $ bereinigtem Gewinn je Aktie unter den geforderten 3,00 $ (Analystenkonsens). Die gestiegenen Energiekosten konnte man nur zum Teil an die Kunden durchreichen. So schrumpfte der Umsatz um 6 % auf 3,0 Mrd. $, hier ca. 200 Mio. $ unter Konsens. CEO Ghasemi sieht den Konzern langfristig als Vorreiter in Sachen Wasserstoff. Das ändert nichts an der enttäuschenden Gewinnerwartung für das laufende Jahr (bis zu 12,50 gegen 12,96 im Konsens). 200 $ müssen als Auffanglinie halten. Das ist die Bedingung für den möglichen Ansatz eines Comebacks.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 06! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 06 u. a.:- Die neuen Technologien beflügeln die Fantasie- 29,9 % Unternehmenssteuer sind Weltrekord- Das E-Mobil wird den Verbrenner nicht ersetzen können- MERCEDES-BENZ - Dividendenking im DAX- BAYER: 29 Mrd. € Marktwert hängen im Moment in der Luft- SCHAEFFLER: Der größte deutsche Maschinenbauer mit Tiefenrekord in der Bewertung- Nebenwerte im Blick: EVOTEC, COMPUGROUP & PVA TEPLAIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info