CDP-Rating: Schaeffler erhält Note "A" in der Kategorie Klimawandel Schaeffler erreicht beim CDP-Rating Note "A" in der Kategorie Klimawandel

CDP-Ergebnis bestätigt Nachhaltigkeitsstrategie von Schaeffler

Climate Action Plan treibt Umsetzung Herzogenaurach | 8. Februar 2024 | Schaeffler hat von der gemeinnützigen globalen Umweltorganisation CDP für sein Engagement in den Bereichen Unternehmenstransparenz und Leistung in der Kategorie Klimawandel für das Jahr 2023 die Note "A" erhalten. In der Kategorie Wasser lag die Note bei "A-". Basierend auf den Daten des CDP-Fragebogens zum Klimawandel ist Schaeffler eines der wenigen Unternehmen, die von über 21.000 bewerteten Unternehmen im Jahr 2023 ein "A" erreicht haben. Bestätigung Nachhaltigkeitsstrategie

CDP verfügt über die größte globale Umweltdatenbank und erhebt einmal jährlich weltweit Daten und Informationen zu Treibhausgasemissionen, Klimarisiken sowie Reduktionszielen und -strategien von Unternehmen. "Die Bestätigung des

"A"-Ratings von Schaeffler im Bereich Klimawandel ist ein starkes Signal und eine Bestätigung der erfolgreichen Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Gleichwohl ist mir bewusst, dass noch viel zu tun ist, um unsere ambitionierten Ziele zu erreichen", stellt Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, fest. Die Platzierung auf der "A List 2023" von CDP ist ein Beleg der qualitativ hochwertigen, vollständigen Daten, die dem Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über Umweltauswirkungen geben, als Grundlage für eine nachhaltige Transformation dienen und es erleichtern, Klimaschutzziele zu verfolgen. Die aktuelle Einstufung von Schaeffler spiegelt also auch die weitere Verbesserung der Datenbasis, die transparente Klimaberichterstellung und die Geschäftsprozessintegration von Klimaschutz wider. Insgesamt haben die meisten der von CDP evaluierten Klimawandelkategorien bei Schaeffler mit dem gestiegenen Anforderungsniveau Schritt gehalten. Das gilt etwa für die Unternehmensstrategie der Schaeffler Gruppe und ihre Initiativen zur Emissionsreduzierung sowie die Emissionsberichterstattung. Weitere Aspekte, die das gute Ergebnis beim CDP-Ranking stützen, sind die Transparenz von Schaeffler im Bereich des klimabezogenen Risikomanagements und der Offenlegung von Chancen und Risiken, zum Beispiel bei der Transformation des E-Mobility-Geschäftsbereiches. Die Validierung der Schaeffler-Emissionsziele, die durch die "Science Based Targets initiative" (SBTi) als wissenschaftlich fundiert klassifiziert wurden, untermauern zudem die Transparenz der Ziele. Auch der 2022 entwickelte Schaeffler Climate Action Plan, mit dessen Hilfe das Unternehmen bis 2030 eine klimaneutrale Produktion und bis 2040 eine klimaneutrale Lieferkette erreichen will, hat einen Beitrag zu dem guten Ergebnis geleistet. Climate Action Plan treibt Umsetzung

Bei der Kategorie Wassersicherheit reflektiert das Ergebnis von Schaeffler die neuen gestiegenen Anforderungen. In den Bereichen Geschäftsstrategie, Geschäftsauswirkungen, Wasserbilanzierung und Engagement in der Wertschöpfungskette erreichte Schaeffler wie im vergangenen Jahr weiterhin die Bestnote. Bei Themen wie Wasserrisikomanagement wurde diese nahezu erreicht. Insgesamt wurde Schaeffler 2023 beim Thema Wassersicherheit mit der Gesamtnote "A-" ausgezeichnet. CDP-Scores werden häufig verwendet, um Investitions- und Beschaffungsentscheidungen in Richtung einer klimafreundlichen, nachhaltigen und widerstandsfähigen Wirtschaft zu treffen. CDP verwendet eine detaillierte und unabhängige Methodik, um diese Unternehmen zu bewerten, wobei eine Bewertung von A bis D- vergeben wird. Mehr Informationen zum Nachhaltigkeitsengagement der Schaeffler Gruppe gibt es im Nachhaltigkeitsbericht 2023, der am 5. März 2024 veröffentlicht wird, und auf der Website des Unternehmens: https://www.schaeffler.com/de/konzern/nachhaltigkeit/ Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ändern. Die Empfänger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverhältnismäßiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschließlich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im Zusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten. Schaeffler Gruppe - We pioneer motion Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO2-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen, Industrie 4.0, Digitalisierung und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen - und das über den kompletten Lebenszyklus hinweg. Die Motion Technology Company produziert Präzisionskomponenten und Systeme für Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Im Jahr 2022 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz von 15,8 Milliarden Euro. Mit zirka 84.000 Mitarbeitenden ist die Schaeffler Gruppe eines der weltweit größten Familienunternehmen. Mit mehr als 1.250 Patentanmeldungen belegte Schaeffler im Jahr 2022 laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz vier im Ranking der innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands. Ansprechpartner Dr. Axel Lüdeke

