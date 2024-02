London (www.fondscheck.de) - HANetf gibt bekannt, dass nun mehr als 50 Prozent der vom The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (ISIN XS2115336336/ WKN A279KU) (RMAU) verwahrten Barren vollständig aus recyceltem Gold bestehen, so HANetf Limited in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

