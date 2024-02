Geelys Elektroauto-Marke Zeekr hat in den europäischen Startmärkten den Preis des Zeekr X gesenkt. Allerdings nicht so arg wie so mancher chinesischer Konkurrent. Außerdem will der Hersteller europäische Neukunden bis Ende April mit einer Sonderaktion werben. Zurzeit ist Zeekr in den Niederlanden und in Schweden präsent. Den Auslieferungsstart in Deutschland hatte Zeekr für Anfang 2024 angekündigt, noch ist der Startschuss aber nicht gefallen. Unter ...

