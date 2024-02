Volkswagens Ladeinfrastruktur-Tochter Electrify America hat ihren ersten Indoor-Schnellladepark in San Francisco eröffnet. Während der Ladezeit an einen der 20 High Power Charger stehen u. a. zwei Lounge-Bereiche, WLAN und Toiletten zur Verfügung. Bereits vor rund zwei Jahren stellte Electrify America "The Charging Station of the Future, Today " vor - ein Design-Konzept "zur Schaffung komfortabler Räume, die das Erlebnis der E-Fahrer verbessern sollen". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...