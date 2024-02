Der chinesische Autobauer BYD hat in den letzten Jahren zunehmend internationale Märkte erschlossen. Allen voran an den Beispielen Europa und Japan zeigt sich, dass die Expansion allerdings nicht wirklich schnell voran geht. Doch gerade in Europa könnte BYD bald gewaltig Druck machen und auch in Japan ist noch nichts verloren.217 Fahrzeuge hat BYD im Januar in Japan aufgesetzt. Ein verschwindend geringer Wert. Und auch hinsichtlich des Gesamtabsatzes des Autobauers, der zum Jahresauftakt bei 201.493 ...

