Den vollständigen Artikel lesen ...

Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken

Ein Anlegertraum: Die Aktie von Arm Holdings geht am Donnerstag durch die Decke und notierte in der Spitze 65 Prozent höher als am Vortag. Der Grund: starke Ziele im Mega-Wachstumsmarkt KI.Zudem hat die Bank of America das Kursziel von 80 auf 110 Dollar angehoben und das Kaufvotum bestätigt.Zuletzt notierte der Tech-Titel 58 Prozent im Plus bei 122 Dollar.von Lukas Meyer