Arm Aktie mit Aufwind

Am Mittwochabend veröffentlichte der Chiphersteller seine Quartalsergebnisse. Dabei konnte die eigene Guidance deutlich geschlagen werden.



Der Chipentwickler, der sich vorranging auf Chips für Smartphones konzentriert, steigt zusätzlich noch in den Bereich der Rechenzentren ein. Diese sind durch den aktuellen KI Hype sehr gefragt. Unter anderem deswegen konnte Arm die eigene Prognose übertreffen und den Umsatz im Quartalsvergleich um 14 Prozent auf 824 Millionen US Dollar steigern. Die Gewinne stiegen mit 36 Prozent mehr als doppelt so stark auf 305 Millionen USD. Die Chipdesigns von Arm werden unter anderem von Apple verwendet. Diese setzen Sie in den IPhones und inzwischen auch in ihren Mac-Computern ein. Darüber hinaus zählt auch Qualcomm, die vorrangig Samsung beliefern, zu den Kunden. Die neuste Chip-Architektur, die den Namen "V9" trägt, sei besonders margenstark. Für das laufende Quartal stellte Arm einen Umsatz von 850 bis 900 Millionen USD in Aussicht. Die Aktionäre der Arm Aktie konnten sich über eine Performance von knapp 20 Prozent freuen.









DAX®: Wird die Luft nach dem Rekordhoch dünner?



Der DAX® marschiert mal wieder. Gestern markierte der deutsche Leitindex nach mehreren vergeblichen Anläufen ein neues Rekordhoch. Längst gibt es allerdings auch skeptische Stimmen, die darauf hinweisen, dass die Luft dünner wird. Christian Köker von der HSBC sieht ebenfalls Risikofaktoren. Der Experte verweist auf die Geldpolitik der Notenbanken, aber auch auf die anstehende Wahl in den USA. Köker zeigt darüber hinaus, wie Anleger in der aktuellen Stimmungslage profitieren können.









